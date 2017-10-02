Ученые: После приема лекарства от давления нужно слушать музыку

Группа ученых из Бразилии и Великобритании выяснила, что после приема лекарства от давления нужно слушать классическую музыку. На протяжении нескольких лет они исследовали музыки на сердечный ритм в условиях стресса и пришли к данному выводу.

Уже несколько лет группа ученых в научной лаборатории при университете Сан-Паулу исследовала тему о том, как музыка влияет на на сердечный ритм в условиях стресса. На одном из этапов исследований им удалось доказать, что музыка в стиле классики действительно способна делать сердцебиение реже. По этой причине специалисты решили установить, возможно ли применять этот метод при лечении повышенного кровяного давления.

Действуя в рамках этой цели, они пригласили для эксперимента 37 человек, страдающих гипертонией. Все они находились на специализированном лечении. В один день каждый раз после принятия лекарства им давали слушать классическую музыку в наушниках. До и после процедуры им замеряли давление. На следующий день слушать музыку им не давали и проверяли, через какое время их девление нормализовывалось.

По результатам эксперимента ученые однозначно заключили, что сердцебиение пациентов быстрее заметно урежалось во время прослушивания музыки. Они связали это с тем, что такая процедура производила стимуляцию парасимпатической нервной системы, а также повышала желудочную активность и так улучшала качество усвоения препарата.