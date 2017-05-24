Темный шоколад улучшает иммунитет

Ученые из Америки доказали положительное влияние темного шоколада на работу иммунной системы и повышение работы мозга. При этом такие хорошие результаты показывает только шоколад, содержание какао в котором превышает 70%.

Дело в том, что в какао содержится очень много флавонолов, которые уничтожают активные формы воздуха в нашем организме. Их работа существенно снижает риск повредить биологические макромолекулы.

Группа ученых из США провела метаанализ, с помощью которого доказала, что регулярное употребление шоколада, в котором уровень содержания какао превышает 70%, хорошо влияет на работу таких важных для нашего организма органов, как сердце, а так же улучшает работу сосудов и мозговую деятельность. К тому же шоколад улучшает иммунитет за счет влияния на процесс превращения генов ДНК в РНК.

В ходе исследований было выяснено, что регулярное употребление данного продукта питания активирует огромное количество последовательностей молекул, которые находятся между иммунными клетками. Из-за этого происходит активация Т-лимфоцитов и иммунный клеточный отклик улучшается. При одноразовом употреблении шоколада данный эффект оказался довольно-таки слабым, но при регулярном употреблении в течении недели он заметно усилился.