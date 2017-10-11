Канадские учёные доказали, что современные мужчины стали более ответственны

В Университете Британской Колумбии Канады учёные провели социальное исследование. Опрос молодых мужчин показал, что они будут самоотверженными, социально активными и более внимательными к своему здоровью.

Исследователи опросили 630 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в Западной Канаде и пришли к выводу, что самая яркая черта мужчин нового поколения – самоотверженность, так как 91% опрашиваемых согласились с тем, что мужчина должен помогать.

Среди других важных черт представителя сильного пола волонтёры выбрали открытость новым идеям, опыту, людям (81%), обладание физической силой (71%), развитым интеллектом (87%), эмоциональной устойчивостью (83%), а также быть независимым (78%).

Учёные заключили, что ценности нового поколения мужчин сильно отличаются от предыдущего. Вопреки стереотипам, что современные юноши гедонисты, бунтовщики и гиперконкуренты, пренебрегающие свои здоровьем, они оказались более внимательными к своему здоровью и окружающим.

Однако одного исследования недостаточно и для точного анализа современного мужчины необходимо провести подобные опросы в различных регионах мира, как утверждает ведущий автор Джон Олифф, профессор сестринского дела, который возглавляет программу исследований здоровья мужчин в UBC.