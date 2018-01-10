Физические нагрузки вырастили молодые клетки в сердце мышей

Регулярные физические нагрузки заставили сердце мышей производить больше новых клеток сердечной ткани и омолаживать орган. Описание научной работы размещено в издании Nature Communications.

Слабое обновление особых клеток кардиомиоцитов приводит к серьезным проблемам сердечно-сосудистой системы. В частности, инфаркта. Эти составляющие мышечной ткани сердца восстанавливаются довольно медленно. Так у человека 25 лет за год появляется всего 1% новых кардиомиоцитов. У более старых людей этот показатель ещё ниже.

Исследователи из Франции и США объединили усилия, чтобы подробнее изучить процесс при помощи лабораторных мышей. Взрослых особей разделили на две группы, одной из которых позволили вдоволь бегать в колесе. Всем подопытным вживили клеточные метки из изотопа азота-15 и нуклеозида тимидина. Это вещество распознавало гены, которые синтезировались в клетках накануне их деления, и помогало ученым замечать новообразованные кардиомиоциты.

Оказалось, что у регулярно занимающихся на тренажере мышей сердечных клеток появилось в 4,5 раза больше, чем у бездействующих участников эксперимента. Тесты повторно провели с животными, пострадавшими от инфаркта. В этом случае кардиомиоциты активных мышей начали довольно быстро восстанавливать и в более широкой зоне. Авторы статьи отмечают, что результаты мышей не соответствуют положению вещей для человека. Эффективность упражнений для людей они намерены выяснить во время следующих этапов исследования. Однако положительное воздействие физической активности на клеточную структуру сердца уже доказано.