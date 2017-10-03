Папуасы в Новой Гвинее мастерили кинжалы из кости мертвого человека ради социального престижа

Ученым удалось выяснить, что папуасы Новой Гвинеи делали смертоносные кинжалы из костей своих отцов, которые могли убивать и калечить врагов. Исследователи установили, что в то время кинжалы из кости считались символом социального престижа.

Ученые из Дартмутского колледжа в США заинтересовались странной с традицией воинов Новой Гвинеи. Им стало интересно, зачем папуасы мастерили кинжалы из кости голени своих мертвых отцов, если подобное оружие делали из голени больших нелетающих птиц, которых было довольно просто поймать.

В ходе некоторых исследований, специалисты пришли к выводу, что кинжалы из человеческой кости считались скорее символом престижа, нежели надежного оружия, так как кинжалы из костей человека и птиц были сделаны совершенно по-разному. Ученые сравнили силу кости голени человека и птицы и выяснили, что у них были практически одинаковые свойства, однако кинжал из человеческой кости был еще и прочнее. За счет того, что папуасы придавали кинжалу из кости человека немного кривоватую форму, это помогало ему свести к минимуму вероятность разрушения оружия в бою.

Зачастую мужчины носили такие кинжалы в повязках в качестве украшения, однако он всегда был в пределах легкой досягаемости и мог послужить владельцу. В те времена кинжалы из человеческой кости считались символом социального престижа, однако он должен был быть выполнен только из кости умершего отца владельца или другого уважаемого человека.