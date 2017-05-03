Музыкотерапия снижает боль и тревожность у послеоперационных пациентов

Нидерландские ученые выяснили, что при прослушивании музыки пациенты хирургических отделений становились менее тревожными и гораздо меньше жаловались на боль.

Довольно большую роль в выздоровлении пациентов имеет именно их психическое состояние. Музыкотерапию используют для того, чтобы улучшить состояние пациентов, которые мучаются от боли и из-за этого становятся очень тревожными. Как показывает метаисследование, этот метод действительно помогает пациентам снизить уровень тревожности. Однако связь между снижением боли и музыкотерапией до сих пор сложно объяснить даже ученым.

Нидерландские ученые провели метаанализ всех исследований, которые были посвящены этой теме с 1980 по 2016 год. В анализ вошла 81 научная публикация. На всех исследованиях использовали контрольную группу и рандомный выбор пациентов.

Всего анализ был составлен из данных 7385 пациентов. Результаты показали действительное снижение тревожности и послеоперационной боли у пациентов. Что доказывает, что музыкотерапия действительно помогает пациентам хирургических отделений.