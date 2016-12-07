Ученые нашли причину грусти женщин после хорошего секса

Медики отыскали научное объяснение для плохого эмоционального состояния женщин после сексуального контакта. Результаты наблюдений опубликованы в издании Mirror.

Ученые разработали специальный термин - посткоитальная дистрофия. В таком состоянии партнерша чувствует себя грустной, агрессивной, встревоженной или взволнованной некоторое время после секса. Часто такие эмоции одолевают прекрасную половину человечества даже после получения удовольствия от физической близости. В 2011 году был проведен опрос. Треть участниц отметили, что бывают подавленными после оргазма.

Недавно в этом направлении было проведено аналогичное исследование группой под руководством сексуального терапевта Дениз Ноулс. Эксперты опросили 230 женщин. 46% из них отметили, что испытывали дисфорию. В некоторых случаях - дважды в месяц. При этом на ощущения не влияли ни привлекательность человека, ни развитие отношений.

Дениз Ноулс предполагает, что такое состояние связано с резким выбросом гормонов после секса. Среди прочих, выделяются окситоцин, эндорфины и пролактин. Концентрация этих веществ снижается после оргазма, а их взрывное повышение в организме могут вызывать подавленность или сильную грусть вскоре после любовных утех.