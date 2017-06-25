Ученые выяснили, что на Уране всегда пахнет протухшими яйцами

Ученые из Оксфордского университета в ходе ряда проведенных исследований смогли выяснить состав облаков Урана и определить, чем на самом деле пахнет атмосфера планеты. Результаты показали, что из-за большого количества сероводорода атмосфера Урана пахнет тухлыми яйцами.

На протяжении длительного время исследователям не удавалось выяснить точный состав облаков Урана, так как у них не было достаточного количества нужного оборудования. Позднее они провели ряд исследований и смогли выяснить, что в составе атмосферы Урана содержится гораздо большое количество сероводорода. В связи с этим ученые считают, что на планете всегда пахнет протухшими яйцами.

Как рассказали специалисты, на остальных планетах-гигантах в основном находится аммиак, однако по атмосферному составу ближе всех к Урану может быть только Нептун.