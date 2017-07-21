Ученые рассказали, с помощью каких продуктов нужно бороться с депрессией

Ученые из Новой Зеландии рассказали, с помощью каких продуктов нужно бороться с депрессией. Пока что они не могут объяснить этого с научной точки зрения, однако точно уверенны, что здесь полезны именно в потреблении сырых овощей и фруктов.

Агентство Independent сообщает о свежих результатах исследований ученых из Новой Зеландии, трудящихся при университете в регионе Отаго. Они провели масштабный эксперимент, который позволил им выяснить, влияет ли то, какую пищу употребляет человек, на его эмоциональное и психическое состояние.

Для эксперимента специалисты отобрали 400 молодых людей обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет. Вначале каждого из них обследовали на выявление их психических и физических отклонений. Дальше они были опрошены на тему того, насколько активный они ведут образ жизни и каков их социально-экономический статус.

Делая выводы, ученые отмечают, что меньше всего депрессию испытывают те люди, которые часто употребляют продукты в сыром виде. Наибольшую пользу приносят такие фрукты и овощи как огурцы, помидоры, морковь, яблоки, бананы, киви, а также многие из известных ягод.