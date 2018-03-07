Уфолог на картах Google Maps нашёл заброшенный НЛО в Антарктиде

Известный уфолог из США Грем Мэлл рассказал всему миру про новое открытие, которое сделал благодаря онлайн-сервису Google Maps. Специалист в заснеженной Антарктиде зафиксировал заброшенный НЛО.

Уфолог Грем Мэлл заявил о своей находке и вызвал массу обсуждений в глобальной сети Интернет. Охотник за НЛО предоставил в доказательство снимки, сделанные с Google Maps, которые подтверждают, что в снегах находится посторонний объект черного цвета. По предположения самого Мэлла, пришельцы оставили свой космический аппарат сразу после того, как произошла авария на данной территории.

Снимок принялись изучать другие уфологи, которые на днях должны сообщить свою оценку по поводу снимка с Google Maps. Однако пользователи Сети уверены, что уфологу удалось отследить настоящий НЛО.