Новый 3D принтер печатает еду, которая на вкус не отличается от обычной

Ученые из Женского университета Ихва, что находится в Южной Корее разработали 3D-принтер, который способен напечатать продукты, которые по вкусу и по содержанию не будут отличаться от обычных продуктов.

Принтер работает за счет специальной технологии. Для того, чтобы получить полноценный продукт питания, нужно измельчить в специальный порошок витамины, белки, жиры и углеводы при температуре -100 °C. Получившуюся смесь нагревают и превращают в пористую пленку. Из определенного количества слоев такой пленки и делается продукт в 3D.

Данная методика отличается от всех своих аналогов тем, что при совмещении пленок с различным содержанием питательных веществ, нужных нашему организму, 3D-принтер выдает насыщенный продукт, который по своей пропорции будет именно таким, каким его привыкли видеть на полках супермаркетов или в магазинах. Помимо этого, можно проводить эксперименты, которые будут менять вкус продукта, совмещая между собой порошкообразные продукты.

Разработчики отмечают, что за счет такой структуры, можно менять внутреннюю и поверхностную текстуру продуктов, приближая ее вид и вкус к настоящей еде. А так же создатели уверяют, что с помощью данной технологии можно так же контролировать скорость обмена веществ в организме. В будущем данная технология может быть использована не только для промышленного производства, но и для использования в домашних условиях.