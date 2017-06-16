Ученые создали тест, определяющий менингит за 40 минут

Ученые из Ирландии, работающие на лабораторию HiberGene, создали тест, определяющий менингит за 40 минут. На сегодняшний день это действительно большое достижение, так как до сих пор это тяжелое заболевание можно было выявить лишь в течение двух чуток.

Ирландские специалисты сообщают о своем новом изобретении, которое, по их мнению, перевернет современную медицину. Это экспресс-тест, который менее чем за час может определить, действительно ли оболочки головного и спинного мозга человека воспалены и поражены таким вирусным заболеванием, как менингит. Этот недуг очень опасен, поэтому время тут играет огромную роль. Чем скорее оно будет выявлено, тем больше шансов вылечить пациента без осложнений.

По этой причине изобретением заинтересованы представители 60 стран со всего мира. Также у проекта появились инвесторы, совместными усилиями которых разработчикам из HiberGene удалось собрать порядка пяти миллионов евро. Эти деньги пойдут на то, чтобы расширить круг специалистов и продолжить разрабатывать новые тесты для определения других вирусных заболеваний.