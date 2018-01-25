Выносливость детей выше, чем у профессиональных спортсменов

Научное издание Frontiers in Physiology опубликовало статью с результатами эксперимента на выносливость, в котором приняли участие профессиональные спортсмены и дети.

Оказывается, что хоть дети и ограничены возможностями их сердечно-сосудистой системы и труднее переносят физические нагрузки, их мышцы устают гораздо медленнее. К тому же на восстановление сил и энергии они требуют гораздо меньше времени, чем у взрослых.

В исследовании приняли участь 12 мальчиков от 8 до 12 лет, 12 взрослых, которые не занимаются спортом и 13 атлетов. Всех участников заставили выполнить специальные физические упражнения, в то время как ученые измеряли их пульс для того, чтобы оценить действие организма в сфере выработки энергии.

Конечный результат данного исследования показал, что дети перенесли физические упражнения гораздо лучше взрослых, которые физически были к этому не подготовлены. И даже более того, восстановление энергии у детей происходит быстрее, чем у атлетов, которые принимали участие в забегах.