Земляне впервые смогут заработать триллион на добыче космических ископаемых

Предприниматели с Земли впервые смогут стать долларовыми триллионерами, добывая космические ископаемые. Так предполагает физик Мичио Каку.

Согласно исследованию ученого, жители нашей планеты смогут справиться с дефицитом ценных минералов, когда начнут добывать их в космосе. Прежде всего, добытчикам стоит обратить внимание на некоторые астероиды, которые содержат в себе большие объёмы никеля, железа, родия, иридия, кобальта и прочих важных для промышленности металлов. В качестве яркого примера, эксперт указывает на небольшой объект размером в километр, который пролетает недалеко от Земли. В нем содержатся залежи платины, общая стоимость которой может достигать 5,4 триллионов долларов.

Мичио Каку подсчитал, что неподалеку пролетает также серия астероидов поменьше, из которых можно извлечь пород на 50 миллиардов долларов. А из всех близлежащих объектов и всего астероида, по предположению физика, можно получить сырья на 700 квинтильонов долларов - это 700 умноженное на 10 в 18 степени. Мичио Каку указывает, что некоторые осколки содержат в себе вещества, пригодные для создания ракетного топлива. При этом космическая добыча демонстрирует безграничные перспективы. Мичио Каку уверен, что самые крупные и ценные скопления астрофизикам лишь предстоит отыскать в будущем.