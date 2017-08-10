Ученые нашли в Румынии ранее неизвестное существо с маленьким мозгом

Во время раскопок в Румынии палеонтологам удалось обнаружить останки существ, которые ранее были неизвестны науке. Отмечается, что у обнаруженных млекопитающих был необычайно крошечный мозг.

Как стало известно, ученые-палеонтологи на территории Румынии нашли останки нового рода и вида млекопитающих, которые, предположительно, обитали на Земле в конце мелового периода. Обнаруженное млекопитающее получило имя Litovoi tholocephalos, его назвали в честь средневекового валашского военачальника XIII века Литовоя.

Проведенное исследование показало, что обнаруженные вещества обладали совсем крошечным мозгом, практически точно таким же обладали предки млекопитающих цинодонтов. Ученых удивило то, что млекопитающее обладало непропорционально большими обонятельными луковицами и мозжечком.

Как рассказали исследователи, Litovoi tholocephalos обитал на острове, внешне он был похож на грызуна, что и объясняет маленький размер его мозга. Общий вес данного существа составлял примерно 166 граммов.