Химики побеждают неизлечимый рак печени новым препаратом с витамином А

Японские исследователи разработали новое лекарственное вещество на основе витамина А, которое позволяет успешно бороться с тяжелой формой рака печени. Их достижение описано на ресурсе MedicalXpress.

Группа из Института физико-химических исследований RIKEN в Японии занялись поиском эффективного средства против гепатоцеллюлярной карциномы. Эта агрессивная злокачественная опухоль в настоящее время считается медиками практически неизлечимым. Однако ученые обнаружили особые свойства ациклического ретиноида, которые очень пригодились в разработке препарата. Это вещество снижает экспрессию гена MYCN, который провоцирует в клетках печени развитие опасных раковых образований.

Японцы уже провели исследование с участием онкобольных. Они давали принимать пациентам по 600 миллиграмм ациклического ретиноида в день после проведения хирургического вмешательства. Результаты биопсии показали, что лекарство существенно затормозило распространение раковых тканей, а гибель зловредных клеток - ускорило. Кроме того, ретиноид уменьшает в печени концентрацию стволовых клеток, которые синтезируют кроме MYCN ещё и адгезии эпителия - EpCAM. Последние активно участвуют в образовании метастаз и появлении рака.

В настоящее время сотрудники RIKEN продолжают клинические испытания, чтобы окончательно убедиться в безопасности и работоспособности своего препарата. Они выражают надежду, что в ближайшем будущем лекарство сможет спасать жизни неизлечимо больных по всему миру.