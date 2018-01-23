Британские физики объяснили целостность одежды в новой модели

При помощи статистической модели физики из Великобритании объяснили, почему одежда сохраняет целостность. Свои аргументы они опубликовали в издании Physical Review Letters.

Ещё Галилей в 17 веке пытался разгадать тайну волокон ткани или веревки, которые держатся вместе и не распадаются при растяжении. Причину явления он увидел в сильной связи между перекрученными нитями, которая создаёт мощную силу трения. Несмотря на то, что основной фактор был обнаружен, ученые до недавнего времени не могли раскрыть механизм полностью.

Вопросом вновь занялась группа исследователей во главе с Рэймондом Гольдштейном. Они составили теоретическую модель из случайных наборов нитей, которая посредством линейного программирования определяет фрикционные контакты между волокнами. Физики проанализировали составленную модель из коротких нитей, удерживаемых между собой определенным количеством фрикционных связей. Обнаружены два варианта развития событий. В первом слабая связь между волокнами заставляет их скользить друг по другу даже в условиях незначительного натяжения. Однако уже при 7-10 контактах нити крепко связываются между собой и передают напряжение непрерывно. Так система замыкается на силе трения и скорее разорвется, чем разделится на составляющие.

Авторы работы утверждают, что их модель может пригодиться как в текстильной промышленности, так и за её пределами. Они предполагают, что исследование поможет изучить передачу механического напряжения в гранулярных веществах и соединениях.