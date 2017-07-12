Ученые объяснили, почему пришельцы до сих пор не вышли на связь с человеком

Немецким ученым впервые удалось объяснить, почему пришельцы до сих пор не попытались связаться с человечеством. Они отмечают, что инопланетяне, живущие на суперземлях, не имеют возможности улететь со своих планет из-за большой силы притяжения.

Ученые рассказали о том, что суперземли являются классом скалистых экзопланет, которые по своей массе в 5-10 раз превышают земную. Зачастую, они обладают толстым слоем атмосферы, обеспечивающей защиту для живых организмов от ионизирующей и ультрафиолетовой радиации. Несмотря на это, обитатели суперземель не могут войти в "космическую зону", так как сильное притяжение способно сделать полеты их ракет существенно дорогим.

Как рассказали исследователи, для запуска космического корабля с суперземли потребуется потратить столько обычного ракетного топлива, сколько весит пирамида Хеопса. Из-за этого пришельцы не могут воспользоваться химическими ракетными двигателями, а если масса экзопланеты достаточно высока, то для одного полета потребуется значительная часть топлива на планете.

Все описанное ученые называют парадоксом Ферми, который заключается в отсутствии следов деятельности пришельцев в космосе. Несмотря на это существует гораздо много теорий о том, что разумные формы жизни должны быть расселены во всей Вселенной.