Комбинат из Архангельска предлагает заменить сахар водорослями Белого моря

В Архангельске местное предприятие предлагает водоросли Белого моря, как хорошую альтернативу сахара для россиян. О разработке рассказали в руководстве комбината.

Водорослевое предприятие этой весной запустило производство подсластителя на основе беломорской ламинарии. По словам изготовителей, вещество маннит в этом продукте слабее повышает уровень глюкозы в организме потребителя и не вызывает аллергических реакций

. Стоит отметить, что глюкоза входит в состав сахарозаменителя вместе с маннитом. Товар будет распространяться в пакетиках по 10 грамм, что равноценно чайной ложке сахара. Одна упаковка будет содержать 20 таких порций.

Директор организации Алексей Коротенков отмечает, что их новинка будет необычайно полезна для диабетиков, ведь не нуждается в инсулине для усвоения пищеварительной системой. Она также может прийтись по вкусу тем, кто предпочитает правильное питание. В целом, вещество из ламинарии очень схоже с сахаром по внешнему виду - мелкие кристаллы без ярко-выраженного запаха и сладкие на вкус. Алексей Коротенков добавил, что в ранние 90-е фабрика "Красный октябрь" испытывала острые проблемы с сахаром и была вынуждена перейти на маннит.