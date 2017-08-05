Исследователи нашли у берегов Австралии обломки таинственного корабля

Сотрудники Австралийского института морских наук обнаружили у берегов Западной Австралии затонувшие останки таинственного корабля. Свою находку они продемонстрировали на канале YouTube.

Исследователи сканировали морское дно у северной части региона и заметили на экране сонара неизвестный объект на глубине около 60 метров. Приборы показывают, что остов судна достигает 37 метров. Авторы видеоролика отметили, что ученые сначала завершили изучение местности, а затем возвратились к любопытному объекту, погрузили буксируемую камеру и взглянули на него поближе. Они предполагают, что неизвестное транспортное средство было построено относительно недавно - в 20 веке.





Результаты наблюдений специалисты передали в Музей Западной Австралии, сотрудникам которого и предстоит выяснять подробности происхождения обломков. Местонахождение корабля от австралийцев намеренно скрыли, чтобы те не поддались любопытству и не отправились искать его самостоятельно.





Участник группы Майлс Парсонс отметил, что подобные находки не делаются ежедневно и всегда вызывают ажиотаж. Так произошло и в этом случае. Едва специалисты выявили искусственный характер возвышения, они начали делать звонки коллегам. Однако в итоге здравый смысл взял верх и позволил выполнить задачу. По словам Майлса Парсонса, исследователи будут интересоваться у музея прогрессом в этом вопросе.