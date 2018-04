Североамериканские индейцы пережили Ледниковый период благодаря "молочной" мутации

Антропологи из США узнали, что предки североамериканских индейцев сумели выжить в суровых условиях Ледникового периода благодаря мутации, повлиявшей на состав материнского молока. Такую статью разместило издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Во время сильного похолодания населению северных земель Берингии пришлось приспосабливаться к критическому дефициту витамина D, который в благоприятных условиях попадает в организм вместе с солнечными лучами. Он помогает лучше усваивать магний, кальций, фосфор, а также влияет на иммунную систему. Некоторые витамины группы можно добыть из жирных видов рыбы, водорослей и молочной пищи.

Ученые из Калифорнийского университета Беркли во главе с Лесли Хлуско заинтересовались, как люди справлялись с недостатком веществ, проживая выше 48 параллели. Некоторые азиатские предки индейцев выживали в свободных от оледенения регионах Берингии. До миграции в Северную Америку их было несколько тысяч. Предполагается, что жители холодной местности могли восполнять витамины D соответствующими продуктами, однако проблема оставалась актуальной для младенцев.

Антропологи обнаружили, что древние люди увеличили концентрацию витамина в грудном молоке при помощи мутации белке EDAR, которая получила наименование V370A. Этот белок регулирует формирование молочных желез, форму зубов, толщину волос и развитие экзокринных органов. Чтобы выявить мутацию, эксперты изучили резцы у останков 5 333 человеческих особей из 54 живших некогда популяций Евразии и двух Америк. Лопатообразная форма зубов подтверждает изменения в генах белка EDAR. Анализ показал, что такие резцы характерны для древнего населения Восточной и Северной Азии, а также есть практически у всех индейцев.

Авторы подчеркивают, что мутациям могла появиться ближе к концу ледникового максимума. А жители Японии, Кореи и Китая получили эту особенность в наследство от предков, вернувшихся из Америки в Евразию.