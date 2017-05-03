Ученые из Австралии обнаружили новую форму ДНК‍. На картинках ее всегда изображают в виде спирали, однако эти специалисты выяснили, что в клетках живых организмов существует также ДНК в форме узла.

Австралийские ученые провели ряд исследований относительно макромолекулы ДНК. Благодаря этому они опровергли распространенное и общепризнанное мнение среди научного мира о том, что она состоит лишь из двойной спирали, передает агентство Nature Chemistry.

Специалисты поясняют, что на тех самых спиралях крепятся азотистые основания. Всего их различают четыре: цитозин, тимин, аденин и гуанин. Все они выстраивают связи лишь по определенному порядку. Оказалось, что цитозин умеет также связываться сам с собой. Он образует узел, чего раньше ученые не замечали в живых клетках. Ученые пришли к выводу, что такие связи могут активизировать отдельные гены.