Группа Massive Attack закодировала свой альбом Mezzanine в ДНК-молекуле

Британская трип-хоп группа Massive Attack решила уникальным образом отметить юбилей своего альбома и сохранить его в молекуле ДНК. Об этом рассказали сотрудники Высшей технической школы в Цюрихе.

Речь идет о сборнике "Mezzanine". Он появился на свет 20 апреля 1998 года и недавно перешагнул порог в 20 лет. Альбом получил широкое признание на родине и часто звучала на британских радиостанциях. В 2013 году "Mezzanine" объявили дважды платиновым.

Музыканты обратились к ученым с просьбой закодировать свое произведение в ДНК. Физики решили упаковать молекуллу-носитель в полимерные шарики, как придумала группа Роберта Грасса в 2015 году. Метод позволит хранить данные до двух тысяч лет при 10 градусах по Цельсию и до миллиона - в условиях отрицательной температуры.

Сначала "Mezzanine" сжали до 15 мегабайт в формате Opus. Этот метод обеспечивает лучшее качество, нежели mp3. Теперь файл будет конвертирован в 920 тысяч коротких последовательностей ДНК на основе азотистых соединений азотистые основания C, T, A и G, а затем ему предстоит пару месяцев распределяться по 5 тысячам наношариков. Готовую упаковку оставят в наполненной водой пробиркой. Музыкант Роберт Дель Найя утверждает, что носитель должен быть готов в июне. Представители учебного заведения позволяют желающим прослушать часть композиции Teardrop на своем интернет-сайте в качестве, которое будет доступно слушателям будущего после расшифровки ДНК-материала.