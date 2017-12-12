Британские инженеры на 146% укрепили бетон графеном

Ученые из Великобритании добавили в бетон графен и получили на 146% более прочный материал. Их успехи описаны в журнале Advanced Functional Materials.

Инженеры из Эксетерского университета во главе с Моники Фелиции Црациун использовали нанотехнологии для создания нового вещества с повышенными показателями прочности. Они разработали технологию, которая позволила усилить привычный бетон добавлением графеновых частиц. Для получения последнего, сотрудники использовали метод суспензии. Они поместили графит в высокоскоростную мешалку и отслаивали графен под воздействием лопастей. Чтобы сохранить стабильность суспензии и помешать частицам "слипаться", физики добавили в раствор поверхностно-активное вещество.

Затем полученный графен замешали в раствор из цемента, мелкого песка и десятимиллиметрового заполнителя. Вещество разлили по кубическим формам. Дополнительно был сделан обычный бетон с водой вместо графеновой суспензии. Оказалось, что при использовании графена прочность материала на сжатие возрастает почти в полтора раза. При этом теплоемкость увеличивается на 88%, а проводимость влаги - многократно падает.

Оказалось, что новый бетон также экологически безопаснее в производстве. Углеродный след при изготовлении графенового раствора куда слабее из-за меньших объемов сырья. Изобретатели предполагают, что их разработка станет основой и примером для многих цементосодержащих наноматериалов, которые повысят прочность конструкций и экологичность строительства.