"Душ опасен": Ученые рассказали, почему мыться вредно для здоровья

Американские ученые смогли доказать, что мыться весьма опасно для человеческого здоровья. По словам специалистов, горячий душ может стать причиной развития многих опасных заболеваний.

Исследователи из США рассказали о том, что те люди, которые слишком увлекаются водными процедурами, рискуют серьезно подорвать свое здоровье. Так, горячая вода во взаимодействии с мылом жестких сортов практически на 100% гарантирует развитие такого заболевания, как экзема. Кроме того, из-за слишком сухой кожи могут развиться и другие заболевания.

Ученые также рассказали о том, что крайне вредно принимать душ несколько раз в день, так как частое мытье полностью удаляет с человеческого тела защитный слой кожного жира и микроорганизмов, которые являются естественной защитой человека от агрессивной внешней среды. Исследователи отметили, что в душ лучше всего ходить один раз в сутки, тогда с организмом человека ничего страшного не произойдет.

В то же время ученые предупреждают, что не стоит принимать информацию о вреде душа близко к сердцу и запускать себя, полностью отказываясь от водных процедур. Эксперты заявляют, что если не мыться неделями, то это может быть даже более опасно, чем частые походы в душ, в таком случае организм страдает практически вдвойне. Исследователи рекомендуют соблюдать определенный баланс и тогда здоровью человека ничего не будет угрожать.