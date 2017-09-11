Ученые по-научному объяснили, зачем люди плачут

Ученые из Нидерландов по-научному объяснили, зачем люди плачут. К уже известным знаниям об этом они добавили то, что это происходит не только под влиянием определенных стереотипных эмоций.

Ученые из университета в Тилбурге глубоко исследовали тему о том, зачем и почему люди плачут. Они сосредоточились на том, какой эффект плач оказывать на самого человека, а также на тех, кто наблюдает этот процесс. По результатам их экспериментов и опросов, они выяснили, что слезы - это реакция на дискомфорт. Через них человек хочет сказать об этом, подать сигнал другим. Тем не менее, не всегда на слезы реагируют с сочувствием, например, так происходит в рабочей обстановке.

Люди плачут, чтобы почувствовать себя лучше, считают ученые, и на это есть несколько причин. По их словам, после плача мозг, образно говоря, перезагружается. Это происходит из-за контраста эмоций. После того, как он испытывает негатив, ему на сердце приходит покой и радость.

Кроме того, специалисты привели в пример слова людей, которые по разным причинам лишились способности проливать слезы. Они говорят, что им с большим трудом удается чувствовать связь с другими людьми, а также тяжелее сочувствовать другим людям.