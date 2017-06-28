В Норвегии фотограф заметил 3 цилиндрических НЛО, улетающих с Земли

Опытный фотограф из Норвегии запечатлел в небесах три ярких светящихся НЛО цилиндрической формы, которые удалялись от Земли. Уфологи получили снимки и разместили их на Youtube-канале Uncontacted Alien.

По словам источника, он сфотографировал явление 14 апреля текущего года на окраине норвежского города Рыккинн, что в юго-восточном регионе страны. Он просто снимал природные пейзажи, однако обнаружил неопознанные объекты во время изучения полученного материала. Это было три странных луча, двигающихся в космос практически параллельно относительно друг друга.

Автор отправил 8 фотографий высокого разрешения в организацию Mutual Ufo Network. В письме фотограф описал подробности события. По его словам, световое НЛО видно в 21 фрейме. Собственно, камера Sony 6000 была расположена на балконе и снимала в формате Raw ручной настройки. Фотограф специально проверил траектории спутников, однако ни один космический аппарат в тот момент на местностью не пролетал.