Ученые выяснили, что уродливые люди зарабатывают больше красавцев

Британские ученые провели собственное многолетнее исследование и смогли установить, что привлекательная внешность вовсе не гарантирует ее обладателю больших заработков. Оказалось, что уродливые люди за свою работу получают практически в два раза больше, чем красавцы.

Исследователи на протяжении 13 лет следили за жизнью около 20 тысяч людей, начиная с того момента, как им исполнялось 16 лет и до 29 лет. В ходе своей работы специалисты учитывали такие факторы, как уровень дохода и внешнюю привлекательность. Так, удалось выяснить, что чаще всего большими заработками обладают добросовестные, спокойные и общительные люди. Исследователей также удивило то, что основным преимуществом для зарабатывания денег послужила и уродливая внешность.

Выяснилось, что люди с наиболее отталкивающей наружностью получали гораздо больше, чем просто непривлекательные. Ученые объясняют такие показатели тем, что ранее уродливых и некрасивых людей не делили на две группы, потому особых отличий не было заметно.

В конце своей исследовательской работы специалисты сделали вывод, что некрасивые люди больше всего предпочитают постигать вершины в одной профессиональной области, они достигают высоких результатов на своей должности и не стремятся обучаться в новых сферах, потому всегда имеют стабильно высокий доход.

В свою очередь, привлекательные люди часто меняют сферу деятельности, пробуя что-то новое и не стремясь достигнуть высоких результатов на занимаемой должности, оттого их доходы и не успевают вырасти.