Уфологи нашли на Google Earth место крушения инопланетного корабля

Уфологи уверяют, что смогли обнаружить место, где мог некогда разбиться космический корабль пришельцев, о чём пишет VistaNews.

Специалисты в области изучения внеземной жизни утверждают, что территория, которая ранее была спорной, наконец, обрела свою историю. Местом предполагаемой высадки инопланетян является Аризонский кратер, который находится северной части штата Аризона. Учёные ранее предполагали, что углубление шириной 1,2 км и глубиной 229 м было образовано вследствие падения метеорита.



Но, используя знания об этой местности и снимки карт Google Earth, уфологи попытались опровергнуть теорию. Они пытаются заверить, что расплавленной породы меньше, чем должно было быть при падении настолько большого метеорита. Именно поэтому этот кратер образован в результате крушения инопланетного судна. Следует отметить, что Google Earth часто становится невольным помощником в научных и псевдонаучных открытиях. При помощи этих карт люди находят инопланетян и вымерших чудищ или принимают дефект фото за реальный объект, делая из этого мировую сенсацию.