Специалисты объяснили, почему коты иногда пьют воду из-под крана

Ветеринары взялись прекратить всяческие догадки о странном поведении котов и рассказали, что стоит за отказом пушистого животного от своей миски. Об этом пишет VladTime.





На самом деле, воду прямиком из-под крана коты выбирают редко. Чаще это делают наиболее «чистые» породы котов, то есть без сильных мутаций и примесей элитного родства. Именно в них присутствует ген дикости, который говорит им о возможной опасности стоячей воды или отблесков железных мисок. Также из-за отличного нюха кот может отказаться от своей посуды, которая неприятно пахнет.



Если выше упомянутые факторы не отвечают на вопрос «Почему?», то следует вспомнить о чувствах, которые тоже присущи животным. Им может быть интересно и весело пить воду именно таким способом. Поэтому, а также из-за «привета» из дикого прошлого, коты делают и другие странные, но вовсе неопасные вещи: прячется в коробках и пакетах, бегает ночами, бодает или «массажирует» хозяина, много спит и даже зарывает свои экскременты.