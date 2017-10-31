Специалисты объяснили, почему коты иногда пьют воду из-под крана

Сегодня, 18:55 \\ Наука

Ветеринары взялись прекратить всяческие догадки о странном поведении котов и рассказали, что стоит за отказом пушистого животного от своей миски. Об этом пишет VladTime.

 На самом деле, воду прямиком из-под крана коты выбирают редко. Чаще это делают наиболее «чистые» породы котов, то есть без сильных мутаций и примесей элитного родства. Именно в них присутствует ген дикости, который говорит им о возможной опасности стоячей воды или отблесков железных мисок. Также из-за отличного нюха кот может отказаться от своей посуды, которая неприятно пахнет.

Если выше упомянутые факторы не отвечают на вопрос «Почему?», то следует вспомнить о чувствах, которые тоже присущи животным. Им может быть интересно и весело пить воду именно таким способом. Поэтому, а также из-за «привета» из дикого прошлого, коты делают и другие странные, но вовсе неопасные вещи: прячется в коробках и пакетах, бегает ночами, бодает или «массажирует» хозяина, много спит и даже зарывает свои экскременты.

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Автор - Елизавета Трюфель
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