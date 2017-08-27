NASA предупреждает о магнитных бурях из-за ультрафиолетового излучения на Солнце

18-19 апреля специалисты NASA при помощи Обсерватории солнечной динамики наблюдали за экстремальным излучением ультрафиолета на Солнце, которое вскоре скажется на самочувствии землян.





Как передаёт издание «ВладТайм», первый этап наблюдения длился порядка 16 часов. Результаты обеспокоили NASA настолько, что учёные продолжили наблюдение и не зря. На видеоролике, который специалисты выложили в Сеть, можно рассмотреть потоки заряженных частиц, двигающихся по линиям магнитного поля. Когда подобные вспышки происходят на Солнце, очень скоро их ощущают на Земле.



Особенно самочувствие ухудшается у метеозависимых людей – имеющих болезни сердечнососудистой и нервной систем. Последний раз настолько сильные магнитные бури происходили на Земле в конце января, и теперь NASA предупреждает о новой волне. Чтобы обезопасить себя, необходимо воздержаться от поездок в метро и путешествий самолётом, не употреблять алкоголь и сладкое и сильно не напрягаться физически. Этот период зачастую протекает в течение нескольких дней.