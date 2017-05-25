Ученые: Сахарозаменители виноваты в возникновении диабета

Американские ученые в ходе проведенного эксперимента смогли доказать, что сахарозаменители являются одной из основных причин развития сахарного диабета второго типа. Об этом они сообщила на ежегодной конференции Experimental Biology-2018, которая проходит в Калифорнии.

Для того, чтобы доказать вредное влияние сахарозаменителей на организм человека, исследователи провели эксперимент на лабораторных крысах, которые склонны к быстрому развитию диабета второго типа. На протяжении трех недель крыс держали на специальных диетах, которые содержали в себе либо большое количество сахара, либо же сахарозаменителей.

После этого исследователи следили за тем, как меняется состав крови испытуемых, и заметили, что у обеих групп начали развиваться сходные процессы, приводящие к диабету. Так, ученые заключили, что искусственные подсластители не менее опасны для организма человека, чем сахар.

Все же исследователи полагают, что употребление умеренного количества сахарозаменителей никак не скажутся на здоровье, однако данный вопрос им придется еще изучить.