Ученые: Планета WASP-104b "пожирает" свет звезд

Ученые обнаружили в космическом пространстве планету WASP-104b, которая "пожирает" свет звезд. Пока что они не смогли доказать точно, однако предполагают, что благодаря своим свойствам она поглощает практически 100% видимого света.

Ученые в области астрономии рассказывают о новом открытии, которое смогли совершить в ходе исследования необычной планеты WASP-104b. Как сообщается, этот объект находится в созвездии Льва и отличается от других подобных высокой температурой атмосферы. Недалеко от этой планеты находится желтый карлик, который по своей природе похож на Солнце. WASP-104b буквально "пожирает" его свет, поглощая его в свою густую и плотную атмосферу.

Проведя точные расчеты, ученые установили, что обнаруженная планета поглощает 98% излучения яркой звезды-соседа. Тем не менее, на этом они останавливаться не собираются, и сходятся в мыслях о том, что, скорее всего, благодаря своим свойствам она забирает практически весь свет.