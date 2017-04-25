Российские ученые смогли "оживить" вымерших 300 тыс. лет назад древних людей

Российские ученые из МГУ им. Ломоносова смогли "оживить" древних людей, которые вымерли более 300 тысяч лет назад. Организаторы проекта показали лицо Homo naledi на площадке коммуны НИТУ "МИСиС".

Как стало известно, в 2013 году ученым удалось найти более 1,5 тысяч фрагментов скелета, которые принадлежали около 15 людям, в пещере Райзинг Стар. Изначально исследователи предположили, что обнаруженные останки принадлежат самым первым жителям Homo habilis, однако позднее обнаружились некоторые особенности в строение и специалисты решили, что перед ними фрагменты скелета Homo naledi.

Авторам проекта удалось получить муляж черепа Homo naledi, который позднее ученые изучили и, постепенно облепляя его пластилином, смогли воссоздать лицо древних людей. Как рассказали специалисты, жившие более 300 тысяч лет назад в Африке люди имели недостаточный вес мозга и небольшой рост, вырастая максимум до 150 сантиметров.

Общий вес древних людей был не более 45 килограммов, Homo naledi имели прямую человеческую походку и даже могли пользоваться каким-то орудием труда. Исследователи полагают, что некоторое время Homo naledi проживали вместе с предками современного человека, Homo sapiens.

Специалисты считают, что каждый человек в той ли иной степени интересуется историей прошлого, а если современным людям удастся досконально изучить причины вымирания своих предков, то они смогут выжить в весьма кризисный момент.