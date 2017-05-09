Российские ученые тестируют операции с наноножом для лечения рака простаты. В будущем они планируют проводить подобные манипуляции при опухолях поджелудочной железы или печени, а также в течение пяти лет внести фокальную терапию в протоколы лечения заболевания.

Ученые из России производят тестирование новейшего оборудования в сфере медицины. Они используют нанонож, чтобы лечить пациентов от рака простаты. Ранее с таким заболеванием боролись, в целом, с помощью нескольких способов - удаления всего органа хирургическим путем, либо же разрушения ее лазерным излучением. Такой метод позволял удалять опухоль, однако вместе с этим страдали здоровые клетки. Между тем, новая технология ученых позволяет им производить удаление лишь пострадавших от серьезного заболевания клеток.

Хирург одного из медицинских центров, где процедура уже активно практикуется, рассказал, как пациентов готовят к операции и как именно ее проводят. По его словам, вначале тот, кого готовят к удалению опухоли, проходит процедуры УЗИ и МРТ. После этого два полученных изображения совмещают, чтобы получить полную картину того, как выглядит опухоль. Помимо этого, другие участки предстательной железы также тестируют на пораженность. После этого в определенное место вводится нанонож, который убивает рак с помощью электрических импульсов.