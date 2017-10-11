Во льдах Антарктики нашли странные отверстия

Во льдах Антарктики ученые из NASA нашли странные отверстия, ранее, на льдах Северного Ледовитого океана таких образований круглой форму никто не замечал. Специалисты рассматривают версии происхождения таких кругов.

Уже в течении 10 лет специалисты NASA проводят воздушную миссию IceBridge. В ходе данной операции проводится мониторинг поверхности льда в полярных регионах. Во время миссии Джон Сонтаг, один из участников команды, увидел во льдах Антарктики весьма странные объекты. Свою находку он сфотографировал из самолета исследователей, в котором он и другие ученые летели над морем Бофорта.

Ученые нашли во льдах Северного Ледовитого океана странные дыры. Такие отверстия расположены в 80 километрах в северно-западной части от дельты реки Маккензи. По мнению ученых, такие дыры во льду могут быть объяснены несколькими версиями.

По одной из гипотез, отверстия сделали морские животные, такие как тюлени. Якобы, обитатели океана могли проделать дыры во льдах, чтобы выбраться на поверхность. Другая же версия гласит о том, что отверстия появились из-за теплых течений. Пока что точная история происхождения такие дыр во льду не найдена. Многие ученые строят свои версии, но многие из них так и не нашли подтверждений. Особенное внимание исследователи уделяют кругам вокруг отверстий, которые напоминают по своему виду следы от волн, попавших на поверхность льда по неизвестным причинам.