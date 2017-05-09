Ученые доказали, что эффект на организм от гранатового сока можно сравнить с Виагрой‍

Ученые доказали, что эффект на организм от употребления гранатового сока можно сравнить с Виагрой‍. Это удалось совершить с помощью эксперимента с участием 58 испытуемых возрастом от 21 до 64 лет, которые на протяжении двух недель каждый день пили напиток.

Ученые из Шотландии совершили новое научное открытие относительно пользы гранатового сока. Оказалось, что его эффект на организм можно сравнить с действием Виагры. В подтверждение своих слов специалисты приводят данные по эксперименты, который провели с участием 58 добровольцев. Суть его заключалась в том, что каждый день на протяжении нескольких недель они должны были выпивать порцию натурального напитка.

Перед экспериментом каждому добровольцу измеряли уровень тестостерона в организме. Аналогичные анализы у него забирали на протяжении и в конце. Действие гранатового сока ученые увидел только после нескольких дней употребления. Постепенно в организме начинался рост уровня гормона, и в конце его количество удвоилось. Также добровольцы чувствовали, что стали более расположены к регулярным сексуальным контактам, а также получили более крепкое здоровье.

Тем не менее, ученые предостерегают о вреде напитка и приводят противопоказания к его употреблению.