Учёные: Медитация может улучшить состояние психики и сердечно-сосудистой системы

Учёные из Мичиганского технологического университета заявили, что медитация может улучшить состояние психики и сердечно-сосудистой системы, как сообщает VistaNews. Как отметил ведущий автор Джон Доукер, в первую очередь понижается тревога. Данные опубликовали в ScienceDaily.

Проверена была такая теория на 14 добровольцах. Они участвовали в нескольких сеансах медитации, каждый из которых длился ровно по часу. Оказалось, что целебное состояние такой техники в полном расслаблении мышц и, соответственно, снижении давления на вены. Из-за этого сердцу работать гораздо легче.

Эксперты из Мичиганского технологического университета порекомендовали как минимум 1 час в день уделять медитации. Так можно избежать ряда серьёзных заболеваний.