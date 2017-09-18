Ученые подготовили очередной сценарий Апокалипсиса на Земле

Ученые спрогнозировали очередной конец света, причиной которого могут стать астероиды. Исследователи выдвинули предположение, что один из астероидов может столкнуться с другим объектом Солнечной системы и тогда на Земле наступит Апокалипсис.

Как стало известно, у ученых имеется список астероидов, которые могут нести потенциальную опасность для человечества. Именно один из них и может стать причиной конца света на Земле, считают специалисты.

Так, исследователи рассказали, что один из самых крупных астероидов может столкнуться с Луной, в результате чего ось вращения Земли изменится и тогда планета словно "завалится набок", как Уран. В данном случае на нашей планете будет постоянная полярная ночь, и тогда человечество либо погибнет совсем, либо сможет приспособиться к новым условиям жизни.

Самую большую опасность для человечества представляет угроза столкновения астероида с Юпитером, Марсом или Сатурном. В таком случае орбита каждого объекта Солнечной системы изменится, а это уже грозит полным Апокалипсисом на Земле.