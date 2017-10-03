«Хаббл» спасен: телескоп предложили превратить в первый музей на орбите

Британский инженер Стюарт Ивз, занимающийся разработкой космических систем, предложил специалистам из NASA вариант использования космического телескопа «Хаббл», который в скором времени прийдет в негодность из-за окончания сроков своей эксплуатации. Великобританец предложил сделать из «Хаббла» первый музей на орбите.

Орбитальная обсерватория «Хаббл» будет эксплуатироваться еще несколько лет. В течении этого времени телескоп продолжить присылать на Землю новые снимки, которые помогают ученым в исследованиях и открытиях. Однако, после этого, уже в ближайшие десятилетия, обсерватория начнет приходить в негодность, многие компоненты начнут прекращать функционировать. После таких изменений телескоп начнет постепенно сходить с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

Стюарт Ивз заявил, что «гибель» телескопа является унижением для самого «Хаббла». По мнению инженера, столь полезный и важный объект не должен бесследно исчезнуть. Ивз, который является еще и экспертом по космическому мусору, предлагает сделать из «Хаббла» первый космический музей.

В данном предложении есть одна лишь проблема, телескоп может пострадать от столкновения с космическим мусором. На это инженер предложил запустить на орбиту «Хаббла» маленький спутник, размером с обувную коробку. Это спасет телескоп от мусора и покажет всем, как выглядит пространство вокруг обсерватории. Данные с крошечного спутника инженер предлагает транслировать и сохранять.