Ученый: Турист группы Дятлова перед смертью на своем теле оставил тату с посланием

Уральский ученый Валентин Дегтярев заявил о том, что смог приблизиться к разгадке странной гибели 9 туристов на перевале, названном в честь студента Игоря Дятлова. По его словам, один из участников группы Дятлова нанес на свое тело татуировки, которые дают подсказку о возможном убийце.

Стоит отметить, что Дегтярев уже длительное время занимается расследованием загадочной смерти 9 туристов на перевале Дятлова в 1959 году. На этот раз он решил изучить материалы вскрытия тела Семена Золоторева, и его вниманием полностью завладели татуировки туриста. На правом предплечье Золотарева нашли татуировку с изображением свеклы и буквы "С", а на левом - "Г. С.", "ДАЕРММУАЗУАЯ" и "Г+С+П Д".

Так как погибший турист являлся ветераном ВОВ и входил в организацию СМЕРШ, ученый предположил, что об был знаком с основами шифрования и данные тату это его предсмертная записка. Дегтярев отмечает, что таким образом Золотарев пытался указать на возможного убийцу. Исследователь заявил о том, что ему удалось расшифровать данные татуировки и он может назвать причину смерти группы Дятлова.

Так, по его словам, Золоторев вполне мог контактировать с бывшим главой военной кафедры УПИ Григорием Семеновичем Ортюковым, потому все татуировки предназначались именно ему. Дегтярев предположил, что татуировка "Г+С+П Д" могла обозначать "Григорий+Семенович+Полковник=Донесение", а "Г. С." и "ДАЕРММУАЗУАЯ" "Григорий Семенович: удар, замерз, я умер". Символы с правого предплечья Дегтярев расшифровал как знак манси, по его мнению, именно с ними могли в последний раз контактировать туристы.

Также ученый заявил о том, что татуировки на свое тело Золотарев нанес химическим карандашом по свежим шрамам, которые сделал себе ножом или острым камнем, опасаясь, что бумага с записями могла потеряться в снегу.