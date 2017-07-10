Ученый из КФУ рассказал, как посадить картошку на Луне

Известно, что ученые из КНР намерены провести эксперимент и попытаться вырастить на Луне картофель. Такую возможность прокомментировал ученый из виртуальной лаборатории «Экстремальная биология» КФУ Олег Гусев, он пояснил аспекты и перспективы данного эксперимента.

Не так давно появилась новость о том, что ученые из КНР уже в 2018 году намерены провести эксперимент и вырастить на Луне картошку. Сообщалось, что китайские ученые, при помощи аппарата «Чанъэ-4», хотят высадить на лунной поверхности семена картошки и других растений.

Данную новость обсудили в Казанской лаборатории «Экстремальная биология». Там, кандидат биологических наук Олег Гусев поделился своим мнением касательно планов китайских ученых и рассказал, как данный эксперимент будет осуществляться.

По словам Гусева, в планах ученых из КНР не вырастить растения непосредственно на почве Луны. Эксперимент будет проводиться в небольшой лаборатории, размещенной на поверхности земного спутника. В такой лаборатории будет размещена почва, вода и специальный ультрафиолетовый свет. Гусев отмечает, что он и другие ученые уверенны в возможности выращивания растений при отсутствии притяжения. Однако, необходимым условием роста растений остается наличие влаги и света.

По словам Гусева, данный эксперимент полезен как для всего мира, так и для Китая отдельно. Проведение подобных исследований и первенство в «засаживании» Луны предоставит Китаю приоритет и повысит «космический» статус страны.