Учёные: спустя два поколения британцы могут разучиться готовить

Спустя два поколения британцы могут полностью разучиться готовить. Такое опасение выразила эксперт по пищевым продуктам Никола Тэмпл. Причину этого она видит в любви жителей Великобритании к алкоголю и фастфуду.

Никола утверждает, что нежелание готовить и высокая занятость современных людей окажут негативное влияние на будущее поколение. Тэмпл заявляет, что сейчас существует тенденция к жалобе на то, как всем не хватает времени на выполнение различных дел, при этом среднестатистический житель Великобритании тратит не меньше 3 часов в день на просмотр телевизора. Эксперт уверена, что люди просто не хотят готовить, а нехватка времени тут ни при чём.

Также Темпл отметила, что на семью как на социальную единицу отрицательно влияют уже готовые продукты питания. Совместный ужин раньше воспринимался как способ для того, чтобы собрать всех членов семьи за одним столом. В современном мире навыки и желание готовить исчезают, как некогда стало ненужным умение шить.

Никола провела опрос граждан родившихся в период с 1980 по 1990 года насчёт того, имеют ли они готовить. 25% опрошенных ответили, что не только не умеют, но и не желают никогда этим заниматься. С другой стороны, согласно её расчётам, среднестатистический британец в год съедает около 1,6 миллиарда единиц готовой пищи. Сама эксперт отмечает, что процесс готовки занимает не так уж и много времени, около 35 минут.