Океанологи сняли в Мексиканском заливе похожее на кальмара странное существо

Исследователи морских глубин под названием Okeanos Explorer во время изучения Мексиканского залива сняла на видео неизвестное создание, напоминающее странного кальмара. Их материалы опубликовал National Geographic.

Группа океанологов запечатлели на камеру неизвестного науке моллюска. У него есть признаки как кальмара, так и наутилуса. На красной коже можно заметить гибкие щупальца, которые торчат в разные стороны и сужаются к кончикам. Животное передвигается при помощи волнообразных движений крупных плавников в верхней части тела.

Находку прокомментировал специалист по кальмарам Майк Веччионе. Он не смог идентифицировать представителя океанической фауны. По мнению эксперта, это может быть кальмар, который испугался исследовательской субмарины и оттого скрючился в необычную позу. Также вероятно, что Okeanos Explorer удалось обнаружить для науки совершенно новый вид. Майк Веччионе отметил, что странная форма тела существа способна облегчить ему сбор детрита - частицы останков умерших существ. Для лучшего изучения животного команда намерена вновь опуститься в воды залива ночью. Ученым интересно, обладает ли оно биолюминесценцией.

Okeanos Explorer начали изучать регион 11 апреля и намерены продолжать исследования до 3 мая. Все интересные моменты члены организации снимают на камеру и выкладывают на своем Youtube-канале. Кроме того, они устроили прямой эфир на своем сайте.