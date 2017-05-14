Учёные: Низкий уровень тестостерона у мужчин связан с хроническими заболеваниями

Учёные из Мичиганского университета заявили, что низкий уровень тестостерона у мужчин связан с хроническими заболеваниями. По словам ведущего автора Марка Петерсона, это относится даже к тем, кто младше 40 лет. Исследование было представлено в ScienceDaily.

Эксперты отмечают, что уровень тестостерона у мужчин воздействует не только на здоровье в интимном плане, но и на сохранение мышечной массы. По данным опроса среди населения, он сильно понижен у тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Специалисты из Мичиганского университета проверили это на 2399 мужчинах в возрасте от 20 лет. Индивидуумы страдали от диабета второго типа, инсульта, гипертонии, гиперхолестеринемии, лёгочной болезни, острой депрессии и так далее.

Также на то, сколько тестостерона, влияет лишний вес и отсутствие физической активности. В таком случае уровень может сильно понизиться даже в совсем юные годы, как сообщает «Версия.Инфо».