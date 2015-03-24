Британские ученые нашли способ увеличить эффективность солнечных батарей

В Британском Уоркском университете физикам удалось выдавить из солнечных батарей больше энергии, чем раньше.

Ученые из Британии занимались исследованиями солнечных батарей. Руководил группой Марин Алекса. В ходе исследований физикам удалось впервые получить флексо-фотовольтаический эффект, который получается от выделения градиента механического напряжения при сдавливании материала.

Для этого исследователи использовали локальное сдавливание полупроводниковых кристаллов, облучаемых светом. Это привело к повышению КПД за счет любых полупроводников. К примеру, кремний, является проводником, который чаще всего можно увидеть в солнечных батареях. Физики немного изменили поверхность кристалла с помощью иголки атомного силового микроскопа, мощность тока которого составляет от 1 до 15 микроньютонов.

В результате данного эксперимента физики, работавшие над экспериментом, пришли к выводу, что использование такого метода работы может значительно увеличить эффективность солнечных батарей, в частности полупроводниковых материалов, которые в них используются.

Недавно так же разработчикам удалось создать солнечные батареи, которые можно крепить на одежду, что существенно может упростить жизнь людям, которые выбираются на природу и дать им электричество даже вдали от цивилизации.