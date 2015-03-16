Ученые: у животных чувство тревоги связано нейронами с ритмом дыхания и обонянием

Американские ученые обнаружили связь между участками мозга, отвечающих за обоняние, с изменениями в дыхании и эмоциях животных. Свои наблюдения они опубликовали в Nature Communications.

Сотрудники Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании: профессор нейробиологии Мингонг Ма и докторант Эндрю Моберли пришли к выводу, что обнаружение угрозы вызывает чувство тревоги и изменение в ритме дыхания особи. При этом процессы связываются в мозгу при помощи нейронов. Они планировали изучить механизмы эволюции поведения человека в условиях стресса, чтобы в будущем снизить болезненные ощущения от различных психических расстройств. Например, посттравматического.

Мингонг Ма вместе с коллегой заметил, что синапсы нейронов в носу содержат рецепторы обоняния и функцией определения частоты дыхания. Так мышь замедляет дыхание, если до этого уловила опасный запах. Срабатывает механизм самосохранения, который позволяет ей не поддаваться панике в условиях стресса. Теперь исследователи ищут способы применить эти знания к больным людям. Так уже известны различные практики ритмического дыхания из йоги, которые позволяют унять эмоциональное беспокойство. Американские биологи планируют углубиться в этот вопрос и разработать эффективную дыхательную методику, позволяющую лечить психологические недуги.