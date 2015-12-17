С помощью нового микроскопа можно увидеть клетки в 3D

Разработчики из Мединститута имени Говарда Хьюза смогла создать микроскоп, показывающий клетки в 3D, объединив при этом предыдущие разработки в этой области.

Группу ученых стал возглавлять Эрик Бетциг, который был лауреатом Нобелевской премии в области химии в 2014 году. Разработчики решили объединить 2 технологии в 3 микроскопах. Бетциг пояснил это тем, что в современных микроскопах слишком яркие источники света, что приводит к повреждению клеток. Однако это можно исправить, если улучшить технологию решетчатой световой микроскопии.

Испытать данную методику они решили на рыбе, которую в народе называют «Дамский чулок». Поскольку ее эмбрионы прозрачного цветы их легче увидеть в микроскопе. Но даже в этом случае снимать клетки внутри организма очень сложно, так как клетки на поверхности рыбы затушевывают и рассеивают любой источник света. Для того чтобы исправить это, ученым помог опыт астрономов, использующих адаптивную оптику, которая учитывает искажения и исправляет их, при этом улучшая качество самого изображения.

В новой публикации команда Бетцига представила комбинированную технику микроскопии, при помощи которой ученые смогли пронаблюдать за множеством разных процессов прямо в живом организме. Так, авторы засняли движение клатриновых пузырьков, динамику клеточных органелл, рост отростков нервных клеток в формирующемся спинном мозге и перемещение иммунных клеток в эмбрионе модельной рыбки данио-рерио.