Учёные рассказали о метеоритах, произошедших от некогда существовавших планет

Учёные рассказали о редких видах метеоритов – урелитах. Причиной возникновения таких космических тел они называют одну из протопланет в нашей Солнечной системе.

Специалисты отмечают, что большинство упавших на Землю метеоритов имеют общие корни происхождения. Некоторые из них могут быть частями поверхности других планет, таких как Марс, еще тогда, когда Солнечная система только формировалась.

Однако долгое время загадкой для экспертов были урелиты. По мнению учёных, они возникли в первые 10 миллионов лет существования Солнечной системы. Несколько ответов специалистам дал астероид под названием 2008 TC3, упавший в Нубийской пустыне в 2008 году. Его осколки подсказали, что скорей всего он возник из останков некогда существовавшей планеты.

Одной из основных черт урелитов является высокая концентрация углерода. Из-за этого внутри астероидов возникают алмазы. Подробное их изучение подсказало учёным, что условия для появления драгоценных камней могли быть обнаружены только на достаточно крупных планетах. Или в случае масштабных столкновений космических тел. Это натолкнуло их на мысль, что урелиты являются осколками некогда существовавших планет.