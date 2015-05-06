Робот помог девочке справиться с припадками

Эксперты из Медицинской школы Стэнфордского университета помогли маленькой девочке справиться с припадками. Для этого был задействован особый робот, как сообщает VistaNews. Результаты представили в MedicalXpress.

Родители ребёнка обратились к докторам, когда девочке было всего 3 месяца. Кроме приступа, также имела место странная пигментация. В мозгу девочки нашли несколько доброкачественных опухолей. В течение трёх лет с заболеванием удалось справляться, но потом медикаменты помогать перестали, а припадки участились.

Решение удалось найти экспертам из Стэнфордского университета. Инновационная роботизированная система ROSA помогла определить, где точно расположены опухоли, без необходимости брить голову и вскрывать череп. После этого в прошлом году была проведена операция. Девочка постепенно начала говорить и двигаться, используя все части тела. Лечение ещё не окончено, но ребёнку уже значительно лучше.